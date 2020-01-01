Ким Чен Ын заявил, что КНДР скоро представит новое вооружение в ответ США

Пхеньян, 1 января. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна скоро представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят руководствоваться враждебной политикой.

О новом оружии, которое «скоро увидит весь мир», Ким Чен Ын заявил во время четвертого дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи.

«Необходимо более активно вести разработку стратегических вооружений. По-прежнему учащаются враждебные действия, усиливается ядерная угроза и шантаж. В такой обстановке нельзя отказаться от безопасности, преследуя видимые экономические успехи», – цитирует ТАСС лидера КНДР со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Чен Ын также отметил, что не даст США воспользоваться корейско-американским диалогом в своих целях, а масштаб мер по усилению ядерного сдерживания страны будет зависеть от дальнейших шагов Америки.

По словам лидера КНДР, в течение двух лет правительство страны принимало важные меры для прекращения ядерных испытаний, следуя указаниям моратория, в то время как США не отвечали адекватными мерами и проводили учения, прекращение которых обещал Дональд Трамп. Поэтому вооруженные силы КНДР должны наращивать боевую мощь.

«В такой ситуации больше нет доводов, почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от принятых на себя обязательств, в которых у нас даже нет визави…», – заявил Ким Чен Ын.

Ранее лидер Северной Кореи потребовал от военных и дипломатов подготовить «наступательные меры» для защиты безопасности и суверенитета страны, пишет Газета.ru. По его словам, подобные решения следует принять в соответствии со сложившейся ситуацией.