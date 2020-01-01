Гомеопат Лущик посоветовал средство от похмелья

Москва, 1 января. Гомеопат Михаил Лущик посоветовал злоупотребляющим алкоголем людям использовать в качестве средства от похмелья тиосульфат натрия.

Специалист напомнил, что после праздников от похмелья страдают очень многие люди. Большинство вызовов врачей в праздничные дни, по статистике, происходит из-за злоупотребления спиртными напитками.

«Могу посоветовать одно средство — это тиосульфат натрия. Это средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Он убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством перед новогодними праздниками», — цитирует гомеопата радио Sputnik.

Эксперт отметил, что тиосульфат натрия применяется для лечения алкоголизма. В малых дозах вещество считается эффективным средством, которое позволяет не переходить черту с алкоголем.

Однако при превышении дозировки препарат имеет ряд побочных эффектов, включая тошноту и диарею. Тем, кто не готов рисковать, специалист рекомендует не перебарщивать с алкоголем, придерживаться меры, но если «что-то пошло не так» пить больше воды.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым «безопасным» алкогольным напитком. Нарколог призвал не пить много и знать свою меру. Он напомнил, что большое количество алкоголя провоцирует сильный токсический эффект.

Утром после праздников одной бутылкой «Боржоми» от похмелья не спастись. Именно поэтому доза алкоголя должна быть умеренной. Он также добавил, что в промежутках между употреблением спиртного стоит плотно поесть.