Заворотнюк поблагодарила всех жителей России за поддержку и молитвы

Москва, 1 декабря. Актриса Анастасия Заворотнюк в своем Instagram поблагодарила неравнодушных жителей России за их поддержку, молитвы и душевное тепло. Обращение от имени артистки и всей ее семьи появилось в канун Нового года в ее Instagram-аккаунте.

«Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», – говорится в подписи к фотографии, на которой запечатлены Анастасия, ее муж Петр Чернышев и дочь Мила.

Напомним, летом 2019 года СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Ранее стало известно, что врачи реабилитационной клиники не отпустят Заворотнюк домой встречать Новый год. Настойчивые просьбы родственников не помогли. Врачи понимают, что родным хотелось бы встречать 2020 год всем вместе, но не хотят рисковать.