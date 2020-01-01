Неправильный сон оказался опасным для здоровья

Лондон, 1 января. Люди, которые спят менее четырех часов или более одиннадцати часов в сутки, подвержены легочному фиброзу в большей степени, чем те, кто уделяет сну семь часов. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, университетов Оксфорда, Манчестера и Ньюкасла-апон-Тайн.

Речь в исследовании идет о заболевании, при котором на органах появляются нарушающие функцию дыхания рубцы. По данным ученых, в Великобритании от него ежегодно умирают пять тысяч человек.

Авторы работы пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна составляет семь часов. Сон в течение всего четырех часов или меньше удваивает шанс заболеть легочным фиброзом. Ежедневный сон на протяжении одиннадцати часов или дольше утраивает вероятность развития заболеваний.

В группе риска также находятся люди, которые поздно ложатся спать или работают посменно. Однако заболеванию они подвержены меньше, чем люди, которые спят больше или меньше нормы.

Ранее научные сотрудники из Университета науки и технологий в Ухане заявили, что у людей, которые обычно любят устроить «тихий час» днем или спят девять и более часов ночью, повышен риск инсульта.

В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, были задействованы 31,7 тыс. человек, у которых ранее не наблюдались инсульты и прочие проблемы со здоровьем.

Согласно итогам анкетирования, 8% участников дремали днем полтора часа и дольше, а 24% — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в день. У тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.