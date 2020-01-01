Сайт агентства Sputnik Estonia перешел на работу в чрезвычайном режиме

Таллин, 1 января. На фоне угрозы уголовного преследования со стороны эстонского департамента полиции и погранохраны, сайт информационного агентства Sputnik Estonia перешел на работу в чрезвычайном режиме. Об этом сообщил шеф-редактор издания Елена Черышева.

В письме, опубликованном на сайте издания ночью 1 января, руководитель представительства МИА «Россия сегодня» поблагодарила читателей за поддержку, особенно в последние месяцы, когда давление на журналистов стало запредельным.

«Банки оставили нас без зарплат, на нашего арендодателя надавили и вынудили расторгнуть с нами договор. И все это на фоне угрозы уголовного преследования каждого из нас по статье с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы», – заявила Черышева.

По ее словам, единственная «вина» коллектива издания заключается в том, что они являются независимыми от властей СМИ, которое делает свою работу. При этом шеф-редактор также отметила, что Sputnik Estonia постарается как можно быстрее восстановить работу, но на сегодняшний день редакция будет публиковать главным образом новости и комментарии, связанные с ситуацией вокруг информационного агентства, а не события из информационной повестки страны.

Напомним, ранее в Организации объединенных наций (ООН) ответили на письмо главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, в котором она обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу касательно ситуации вокруг информационного агентства Sputnik Estonia.

В письме она, в частности, просила лично обратить внимание на дискриминационные меры, которые были приняты в отношении журналистов и дать оценку «беспрецедентному случаю нарушения свободы слова».

В защиту журналистов Sputnik Estonia также высказался член Совета России по внешней оборонной политике Александр Михайлов, также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и друге мировые политики.