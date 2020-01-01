На Украине минимальную зарплату повысили до 200 долларов США

Киев, 1 января. С начала года минимальная зарплата на Украине повышается на 11%, с 1 января она составит 4723 гривны (около 200 долларов).

В последний раз в стране повышали минимальную зарплату до 180 долларов. Новое повышение заложено в государственном бюджете Украины на 2020 год.

Кроме того с 1 января в стране до 2027 гривен (около 87 долларов) вырастет прожиточный минимум. В течение года этот показатель будет увеличиваться трижды. К концу года он вырастет на 7,4%, составив 2189 гривен (около 94 долларов).

Однако с начала года не будут повышены пенсии. Их минимальный размер останется на уровне декабря минувшего года в 1638 гривен (около 70 долларов). Следующий этап повышения пенсий на Украине запланирован на 1 июля, минимальная выплата составит 1712 гривен (около 74 долларов). С 1 декабря текущего года минимальный размер пенсий украинские власти установят на уровне 1769 гривен (около 76 долларов).

Ранее стало известно, что, по мнению киевского аналитика Сергея Гайдая, экономическая политика Украины остается полностью провальной, а серьезных подвижек в установлении мира в Донбассе нет и не предвидится. В то же время эксперт заметил, что, «если рассматривать политику как поле деятельности «честных и хороших парней, которые не врут и желают людям добра», то особых претензий к «команде Зе» быть не может.