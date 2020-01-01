РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах

Москва, 1 января. РЖД сделали бесплатным посещение туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Ранее пользоваться туалетами на вокзалах бесплатно с рядом оговорок могли пассажиры поездов с билетом, а также ряд льготников.

«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», — цитирует пресс-службу дирекции вокзалов РИА Новости.

До вступления в силу новых правил услуга на безвозмездной основе предоставлялась на 80 вокзалах. Бесплатно воспользоваться туалетом на остальных вокзалах можно было по билету на поезд, который отправится в течение трех часов, либо прибыл на станцию не более часа назад.