Президент Узбекистана пожелал жителям республики здоровья и семейного счастья

Ташкент, 1 января. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поздравил жителей страны с Новым годом, а также подвел итоги прошедшего. По словам лидера Узбекистана, уходящий год запомнился как яркими событиями, так и различными трудностями.

Как отмечает Мирзиеев, несмотря на сложные погодные условия, которыми запомнился последний год, местные фермеры смогли добиться богатого урожая. В стране создаются новые рабочие места, в том числе для молодежи и женщин. В 2019 году тысячи семей, в том числе малообеспеченных, получили жилье.

«В 2020 году мы активнее продолжим широкомасштабные социально-экономические реформы. Особое внимание будет уделено формированию еще более благоприятных условий для частной собственности, развитию предпринимательства и бизнес-среды», – заявил президент Республики Узбекистан.

В предстоящем году, по словам президента, во внимании правительства также будут находиться вопросы увеличения доходов граждан, повышения уровня образования, социальной защиты и медицинского обслуживания.

Напомним, в новогоднюю ночь к жителям страны обратились президент РФ Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.