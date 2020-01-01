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Определены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

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Определены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

Прага, 1 января. Определены все участники четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.

России предстоит встретиться с командой Швейцарии. Канада сразится со Словакией, а США — с Финляндией. Швеция в четвертьфинале МЧМ померяется силами с Чехией.

Матчи пройдут 2 января, две встречи состоятся на «Верк Арене» в Тршинеце, оставшиеся две — на «Остравар Арене» в Остраве.

Накануне стало известно, что молодежная сборная России по хоккею обыграла своих сверстников из Германии со счетом 6:1 на проходящем в Чехии чемпионате мира. 

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Источник: RT
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