Рахмон пожелал развития, благополучия и вечного мира Таджикистану

Душанбе, 1 января. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил с Новым годом граждан республики и пожелал соотечественникам здоровья, благополучия, счастья и преуспевания.

«Желаю каждому жителю нашей любимой Родины здоровья, благополучной жизни, счастья и преуспевания, а нашей стране большего развития и благополучия и вечного мира и стабильности», — отметил Рахмон.

Президент Таджикистана также передал поздравления находящимся за рубежом соотечественникам. Он отметил, что минувший год стал периодом ценных достижений. Усилия жителей страны, инициативы и созидательные начинания получили беспримерный размах. «Патриотически настроенный народ» с энтузиазмом трудился ради «еще большего благоустройства» Родины, подчеркнул Рахмон.

Он напомнил, что запуск второго агрегата Рогунской ГЭС стал одним из главных событий Таджикистана и еще один шагом на пути обеспечения энергетической независимости Таджикистана, заключил президент страны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сограждан с Новым годом, перечислив успехи страны в прошедшем году.

По словам Алиева, в истекшем году Азербайджан стал пространством стабильности – волна крупных протестов, захлестнувшая Европу, Латинскую Америку и страны Азии не дошла до него. Также Алиев напомнил о росте значимости Азербайджана на дипломатической арене. В течение года страну посетили более 40 глав государств и членов правительств, кроме того, в Баку прошел Саммит религиозных лидеров, который посетили представители 70 государств.

Президент Азербайджана затронул проблему статуса Нагорного Карабаха, изложив точку зрения Баку, согласно которой эта спорная территория является азербайджанской.