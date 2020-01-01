Лоза ответил на слова Соседова, высказавшегося против выступлений Пугачевой

Москва, 1 января. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал слова музыкального критика Сергея Соседова, высказавшегося против выступлений ряда исполнителей, в частности, Аллы Пугачевой. В ответ на это Лоза встал на защиту «примадонны», пояснив что у слушателя должно быть право на выбор.

«Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят – могут на них не смотреть», – высказался Юрий Лоза, пояснил, что для этого должно быть много телепередач, среди которых зритель сможет выбрать желаемую.

По мнению композитора, возраст исполнителя не должен иметь значения, так как важнее форма, в которой находится певец, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость. По его словам, невозможно смотреть на «еле душащую» певицу, писала Газета.ru.

За Аллу Пугачеву кроме Лозы вступился продюсер Евгений Пригожин. Он заявил, что никто не вправе решать, когда артисту уходить со сцены: он имеет право даже умереть на ней.