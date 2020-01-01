Жээнбеков пожелал согласия и процветания Киргизии

Бишкек, 1 января. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил соотечественников с Новым 2020 годом и пожелал жителям республики согласия и процветания. Поздравление публикует официальный сайт Президента Кыргызской Республики.

«Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю Вас с Новым — 2020 годом! Желаю каждой семье, каждому из вас здоровья, счастья, успехов и радости. Пусть исполнятся все ваши самые светлые мечты», — обратился к жителям республики президент.

Жээнбеков отметили, что в уходящем году в Киргизии произошли значительные события. Ощутимый импульс для развития получили регионы. Идет цифровизация страны. Укреплен международный имидж республики.

Бишкек в минувшем году стал центром крупных межгосударственных событий. Успешно проведены председательства в ОДКБ, ШОС и Тюркском совете. Состоялись «прорывные визиты» в республику лидеров России, Индии, Китая и Казахстана. Впервые Кыргызстан избран полноправным членом Исполкома ЮНЕСКО.

«Дорогие сограждане! Провожая старый год, хочу подчеркнуть, что все достигнутое — это результат вашего каждодневного труда, ваших усилий», — сообщил глава государства.

Жээнбеков поблагодарил соотечественников за поддержку и отметил, что в Новом году будут продолжены позитивные изменения уходящего года. Особое внимание будет уделено детям. Президент выразил уверенность в том, что, объединяя усилия, жители страны обеспечат достойную жизнь каждому ребенку. Новый 2020 год объявлен годом «развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей», подчеркнул Жээнбеков.

«Забота о детях — это самое благородное, что мы можем сделать в этой жизни. С Новым годом вас, дорогие кыргызстанцы!» — заключил президент Киргизии.

Напомним, в полночь к жителям России обратился президент РФ Владимир Путин. В своем новогоднем поздравлении он пожелал «Родине мира, благополучия и процветания».