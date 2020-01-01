Силы ЛНА продолжают продвигаться в районе Триполи Аль-Хадба

Триполи, 1 января. В окрестностях района Аль-Хадба ливийской столицы Триполи идут напряженные бои. Как сообщается, силы Ливийской национальной армии (ЛНА) сумели достичь кольцевой развязки в этом районе, однако боевые действия продолжаются.

Ранее сообщалось об интенсивных боях в направлении ат-Таугар. Сейчас силы ЛНА находятся в нескольких сотнях метров от центра Триполи.

Кроме того, поступала информация об авиаударе, который ЛНА нанесли по аэропорту «Митига» в Триполи. Из этого аэропорта могло осуществляться управление беспилотниками, которые использовали террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар еще в мае прошлого года заявил, что намерен бороться за Триполи до его полного освобождения от боевиков ПНС.

Весной этого года силы Хафтара приступили к новому этапу операции, целью которого является освобождение ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований ПНС. Это группировка тесна связана с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Напомним, после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году и его последующего убийства в стране начался затяжной кризис, который привел в том числе к активизации исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.