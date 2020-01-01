Додон в новогоднем обращении призвал строить «новую и современную Молдавию»

Кишинев, 1 января. Президент Молдавии Игорь Додон в своем новогоднем поздравлении заявил, что настало время положительных изменений.

По словам молдавского президента, 2019 год останется в истории страны, как год, когда «восторжествовала демократия». Додон подчеркнул, что для него ушедший год был важным и очень сложным, так как ему пришлось в течение нескольких часов принимать решения, которые привели к серьезным изменениям в Молдавии.

«Ничего из сделанного было бы невозможно без поддержки единственного настоящего партнера, который у меня есть, – народа. Вы – те, кто вверили мне мандат и силу начать это изменение для Молдовы», — сказал Додон.

По словам Додона, 2020 год должен стать годом реконструкции политической жизни страны. Он назвал предстоящий процесс реконструкции «национальным проектом», влияние которого сможет ощутить каждый гражданин.

«Уверен, что у нас достаточно желания, чтобы превратить Молдову в страну, где приятно жить, работать, строить семьи и растить детей», — сказал Додон.

Также он заявил, что настало время преобразований, наступил момент, чтобы построить новую и современную Молдавию, где все люди будут жить в мире и согласии.