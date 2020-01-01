Токаев поздравил жителей Казахстана с Новым 2020 годом

Нур-Султан, 1 января. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Новым 2020 годом. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента республики.

Токаев отметил, что встреча Нового года – это момент искреннего единения близких людей и радостное событие. Глава республики назвал 2019 год историческим для Казахстана.

«Была подтверждена преемственность стратегического курса Отца-основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Как Президент нашего государства в полной мере осознаю всю ответственность за его будущее», — подчеркнул Токаев.

Президент выразил сердечную благодарность отдавшим свой голос за него казахстанцам и всем проявляющим искреннюю заботу о будущем Отечества гражданам. Токаев подчеркнул, что народ Казахстана вновь показал миру «мудрость, единство и приверженность демократическому выбору».

Он напомнил о результатах последнего полугодия. В том числе о решении об увеличении заработных плат, пособий, пенсий и стипендий студентам, а также о снижении долговой нагрузки более полумиллиона нуждающихся граждан. Глава республики напомнил о поддержке малого и среднего бизнеса, реализации концепции «слышащего государства», направленных на модернизацию и демократизацию страны решениях.

Токаев отметил, что предстоит сложная работа по законодательному обеспечению реформ. Ожидается серьезная трансформация в судебной и правоохранительной системах.

Кроме того в 2020 году предстоит без помпы и излишеств отметить важные для укрепления государственности знаменательные даты, включая 25-летие Конституции, юбилеи ученого и мыслителя аль-Фараби, поэта и философа Абая, а также 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие соотечественники! Государство не может считаться успешным без благополучия его граждан. В новом году мы будем упорно трудиться на благо нашей Родины. Мы должны прилагать усилия, чтобы в нашей стране были созданы все условия для самореализации казахстанцев», — обратился Токаев к соотечественникам.

По его словам, строится государство, в котором в полной мере учитывается мнение каждого гражданина, в котором никто не останется без внимания, в котором обеспечивается равенство возможностей для всех категорий граждан и царит справедливость.

«Уверен, вместе мы обеспечим благополучие всех граждан нашей страны. Желаю всем казахстанцам здоровья, счастья, оптимизма и успехов! С Новым годом! » — заключил Токаев.

Напомним, в полночь к жителям России обратился президент РФ Владимир Путин. В своем новогоднем поздравлении он пожелал «Родине мира, благополучия и процветания».