Президент Армении в новогоднем поздравлении призвал сограждан думать о семье и родине

Ереван, 1 января. Президент Армении Армен Саркисян обратился к соотечественникам с новогодним поздравлением. В нем он напомнил, что народ Армении является одной семьей, члены которой не должны забывать друг о друге.

Он отметил, что в ушедшем 2019 году Армении удалось по-новому очертить национальные и государственные цели, а также пройти еще один этап укрепления государственности.

«Как государство, как народ, как большая семья наши первоочередные задачи и приоритеты не изменились. Однако в 2020 году наши надежды должны преобразоваться и продолжить становиться практическими шагами и результатами», — отметил Саркисян.

По его словам, гарантией духовной и нравственной безопасности Армении является семья.

«И я желаю всем нам здравомыслия, дисциплинированности, организованности, здравых суждений, ответственности и терпимости», — обратился к согражданам Саркисян.

Также он напомнил, что пусть Армения и является маленьким государством, но она успешна, а ее голос – слышен, пишет «Газета.ру».