Алиев в новогоднем поздравлении перечислил успехи Азербайджана в 2019 году

Баку, 31 декабря. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сограждан с Новым годом, перечислив успехи страны в прошедшем году.

По словам Алиева, в истекшем году Азербайджан стал пространством стабильности – волна крупных протестов, захлестнувшая Европу, Латинскую Америку и страны Азии не дошла до него.

«Это – наше большое достижение. В 2019 году азербайджанский народ жил, творил, созидал в условиях безопасности», - подчеркнул Алиев.

Также Алиев напомнил о росте значимости Азербайджана на дипломатической арене. В течение года страну посетили более 40 глав государств и членов правительств, кроме того, в Баку прошел Саммит религиозных лидеров, который посетили представители 70 государств.

Президент Азербайджана затронул проблему статуса Нагорного Карабаха, изложив точку зрения Баку, согласно которой эта спорная территория является азербайджанской.

«Уверен, что настанет день, когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», — заявил Алиев.

Также президент назвал прошедший год рекордным с точки зрения туризма – Азербайджан посетили более трех миллионов туристов. Еще одним важным событием, о котором рассказал Алиев, стало рождение 10-миллионного азербайджанца, пишет «Газета.ру».