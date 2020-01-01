Лукашенко поздравил жителей Белоруссии с Новым годом

Минск, 1 января. Президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с Новым 2020 годом. В своем обращении он отметил успехи промышленности, достижения страны в культуре, медицине, образовании и спорте.

«Уходящий год прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси - события, символизирующего жизнь и свободу нашего народа. А в наступающем - мы будем отмечать 75 лет Великой Победы, победы великого советского народа над нацизмом», – заявил Александр Лукашенко, отметив что страна все еще находится под впечатлением от ярких спортивных побед Вторых Европейских игр.

По словам Лукашенко, итогом 2019 года стало построение независимого, суверенного государства. Новый 2020 год, по мнению лидера страны, будет наполнен тяжелым трудом, испытаниями и победами, но иначе нельзя, так как «право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается».

«Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства. Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями. И, конечно, спасибо людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле», – цитирует президента белорусское издание «Белта».

Напомним, в полночь к жителям России обратился президент РФ Владимир Путин. В своем новогоднем поздравлении он пожелал «Родине мира, благополучия и процветания».