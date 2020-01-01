Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал «любить всех украинцев»

Киев, 1 января. Владимир Зеленский впервые обратился к украинцам с новогодним поздравлением в качестве президента страны. В своем тринадцатиминутном обращении он призвал сограждан «любить всех украинцев».

Вместе с Зеленским в новогоднем обращении к украинцам снялся целый ряд актеров, политиков и звезд шоу-бизнеса.

В своем послании к согражданам украинский президент попытался напомнить им, что на Украине живут разные люди, говорящие на разных языках и относящихся к разным культурам.

«И как же нам таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет?», — задался вопросом Зеленский.

Стоит отметить, что в своем обращении, Зеленский один раз перешел на крымскотатарский и два раза – на русский язык.

«И не забывайте, что любить Украину, значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны, они бы не родились», — напомнил Зеленский.

Большинству украинских зрителей понравилось выступление президента. По их словам, Зеленский выступил куда искреннее своего предшественника Петра Порошенко.

Впрочем, не все обрадовались поздравлению Зеленского. Среди комментариев к его посту в Facebook с поздравлением были и те, кто активно критиковал украинского президента.

Напомним, что в канун 1 января президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались по телефону и поздравили друг друга с Новым годом. Информацию об этом подтвердили и Кремль, и офис Зеленского.