Председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России

Москва, 1 января. С сегодняшнего дня Россия начинает свое председательство в группе стран БРИКС. Главной целью будущей работы называется содействие в повышении качества жизни народов государств, входящих в объединение – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Девизом нового председательства станет «партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», сообщает РИА Новости.

С 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге пройдет саммит объединения БРИКС. Последний раз подобное мероприятие под лидерством России проводилось пять лет назад в Уфе. Встреча лидеров БРИКС, как и ранее, будет объединена с саммитом ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). За время своего председательства РФ планирует провести около 150 мероприятий различного уровня, в том числе два саммита в Санкт-Петербурге и неформальный во время встречи лидеров G20 в Саудовской Аравии.

В течение года Россия также намерена предложить странам БРИКС обновленную стратегию развития. По словам президента РФ Владимира Путина, действующая стратегия действительно оказала положительное влияние на экономическое сотрудничество, однако сейчас данный документ необходимо обновить, поставив новые задачи.

Во время своего председательства, Россия настроена на дальнейшее расширение парламентских, спортивных, образовательных контактов и молодежных обменов.

Последний саммит БРИКС прошел осенью 2019 года в Бразилии. Во время него президент РФ Владимир Путин заявил, что страны, входящие в данную пятерку, являются залогом стабильности в мировой экономике и политике, пишет Газета.ru. По мнению главы государства, страны БРИКС поддерживают открытые рынки и выступают против покровительственной системы таможенной политики с высокими пошлинами на ввозимые товары.