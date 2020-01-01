Нетаньяху поздравил жителей Израиля с Новым годом на русском языке

Тель-Авив, 1 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к русскоговорящим израильтянам с новогодним обращением, в котором поздравил их с Новым годом по-русски. Видеообращение израильского премьера было опубликовано его канцелярией.

«С Новым годом», – сказал Нетаньяху по-русски, после чего перешел на иврит, – «Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер – репатриантов из бывшего СССР, - с Новым годом. Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны (Израиля – Прим. ФАН). В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая ее в мировую державу, и ваш вклад огромен».

Нетаньяху напомнил, что Израиль поддерживает связи со странами бывшего СССР, а сам он регулярно и плотно общается с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения ключевых для безопасности Израиля вопросов. Также он назвал «очень интересным» свой прошлогодний визит на Украину.

Отметим, что в Израиле Новый год не отмечается 1 января – эта традиция только начала зарождаться после приезда большого количества иммигрантов из стран бывшего СССР. В Израиле 1 января не является выходным.

Израильтяне отмечают Новый год по еврейскому календарю осенью – 1 и 2 числа месяца тишрей, которые в этом году выпали на конец сентября.