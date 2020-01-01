Первую песню в 2020 году на Первом канале исполнила София Ротару

Москва, 1 января. Украинская певица София Ротару исполнила первую песню в 2020 году на Первом канале в эфире новогодней программы «Голубой огонек». Главный телеканал страны начал год с песни «Сердце ты мое».

О том, что украинская певица выступит в новогоднем эфире вместо звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, стало известно еще в декабре. Примадонна в прошлом году объявила, что больше не будет принимать участия в новогодних шоу. Сообщалось, о нескольких записанных номерах с участием Ротару.

Знаменитая певица выступала в программе «Песня года» с 1973 года, однако в декабре 2018-го внезапно отказалась давать концерты в России после введения на Украине военного положения. Как объяснила Ротару, она «не хотела накалять ситуацию и провоцировать соотечественников».

Однако в ноябре 2019 года украинская певица неожиданное изменила свое решение. Она вернулась с концертами в Россию; тогда же появились первые сообщения о том, что артистка выступит на фестивалях «Легенды ретро FM» и «Песня года».

Решение Ротару вызвало шквал критики в России. Исполнительницу обвинили в том, что она спонсировала украинскую силовую операцию в Донбассе (так называемую АТО). По словам сестры артистки Лидии Хлябич, София Ротару якобы поддерживала ВСУ не только автомобилями и топливом, но и вареньем.

В то же время, король российской поп-эстрады Филипп Киркоров радушно встретил на конкурсе «Песня года» певицу Софию Ротару. Сын Ротару Руслан Евдокименко опроверг слухи о спонсировании певицей войны на Донбассе. По его словам, ни он, ни его мать не хотят отвечать на клевету, отмечает телеканал «360». А народный артист России Лев Лещенко назвал Софию Ротару «человеком мира».