Патриарх Кирилл поздравил россиян с Новым годом

Москва, 1 января. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих жителей России с Новым годом. Он обратился к гражданам во время новогоднего молебна в храме Христа Спасителя.

«Пусть предстоящий год по милости Божией станет годом его благости, и пусть благословение его простирается над нашими отечеством, народом, церковью и над каждым из нас. Аминь», – сказал патриарх Кирилл перед молебном.

Во время своего обращения он также отметил, что нередко человеку не хватает своих собственных сил, разума, памяти и чувств для того, чтобы справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Успех же в жизни, во многом, зависит и того, насколько людям сопутствует Божья благодать, сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл также призвал верующих россиян помолиться о родных и близких и тех, «с кем мы связаны на этом жизненном пути».

Особые новогодние молебны прошли в предпразничные дни во всех храмах России. Во время особой службы верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и просят благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества.

Напомним, сегодня в полночь президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к жителям России. Первыми обращение российского лидера смогли увидеть жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Там Новый год встретили в 15:00 по Москве, пишет Газета.ru.