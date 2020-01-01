Российский фильм «Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года в РФ

Москва, 1 января. Новый российский фильм «Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года. Он вышел в прокат 26 декабря, спустя ровно 194 год после описываемых в нем событий – восстания декабристов на Сенатской площади.

Съемки картины шли в Санкт-Петербурге, и ее создатели постарались передать облик Северной столицы таким, каким он был в начале XIX века. Например, Зимний дворец в ней персикового цвета, а Исаакиевский собор покрыт лесами, так как его строительство еще не закончено.

Костюмы для нового фильма шили в нескольких мастерских, причем для большей аутентичности сукно было изготовлено по старым технологиям. Для каждого из офицеров были воссозданы ордена.

Кроме того, в Белгородской области была построена целая «малоросская» деревня для съемок. Часть сцен была снята летом, часть – поздней осенью и зимой.

Кинокритики сошлись во мнении, что новый фильм отличает блестящий актерский состав, зрелищные батальные сцены и бережное воссоздание интерьеров и костюмов той эпохи.

Посмотревшие фильм особо отмечают актерскую игру Ивана Колесникова и Виталия Кищенко, сыгравших роли императоров Николая I и Александра I.

«В истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам, которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же сюжеты», — отметил продюсер фильма Константин Эрнст.

Почти одновременно на Первом канале вышел документальный фильм «Дело декабристов», в котором поминутно восстановлены события тех дней.