Посольство РФ прокомментировало слова шведского министра о «российских троллях»

Стокгольм, 31 декабря. Посольство Российской Федерации в Швеции прокомментировало заявление местного министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о мнимом влиянии «российских троллей». В дипломатическом представительстве заверили политика в ошибочности его мнений.

Ранее Игеман на своей странице в Facebook заявил, что один из его постов подвергся нападению противников распространения 5G сетей в Швеции. Политик связал это с действиями России.

«Хотели бы также заверить министра в ошибочности его мнения о том, что в нашей стране связывают развитие технологии 5G c негативным влиянием на общественное здоровье. Напротив, мы открыты к сотрудничеству со шведскими партнерами в этой сфере, особенно с теми, кто не страдает, как уважаемый министр, паранойей в поисках «русских троллей», – прокомментировали в посольстве РФ, выразив надежду, что правительство Швеции будет смотреть на Россию не как на угрозу, а как на надежного партнера.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения Вашингтона в том, что правительство России якобы имеет связи с задержанными ранее хакерами. Он отметил, что американские власти под предлогом борьбы с киберугрозами расширили черные списки, пишет Газета.ru. По мнению дипломата, данные обвинения являются беспочвенными и бездоказательными.