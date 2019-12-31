«Газпром» и Белоруссия подписали договор о продлении контрактов еще на один год

Москва, 31 декабря. Протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года, а также дополнения к контрактам на газ, которые продлевают их до 2021 года, были подписаны «Газпромом» и властями Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«[Председатель правления «Газпрома»] Алексей Миллер и [посол республики Белоруссия в России] Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года», — сообщает документ.

Кроме того, были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с «Газпром трансгаз Беларусь», продлевающие их до 2021 года. По сообщению компании, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Напомним, Лукашенко и Путин встречались 20 декабря на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Белоруссии объявил, что Москва и Минск договорились об объемах поставок нефти и газа в следующем году. Речь шла о покупке Белоруссией у РФ около 20 миллиардов кубометров газа и порядка 24 миллионов тонн нефти. Лукашенко не стал уточнять стоимость энергоносителей, однако подчеркнул, что она будет не выше, чем в 2019 году.