Полиция Гонконга разогнала крупную группу незаконных демонстрантов

Гонконг, 31 декабря. Полиция в Гонконге была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов, который вышли на улицу с несогласованными акциями протеста на Новый год. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Группа радикалов в масках предприняла попытку собраться в районе Монг Кок, расположенном в материковой части города. Они заняли проезжую часть и начали возводить баррикады, а также разбивать светофоры. В ответ правоохранительные органы были вынуждены разогнать демонстрантов. Несколько человек были задержаны.

Во второй половине дня гонконгские оппозиционеры намереваются устроить крупную акцию протеста. Отмечается, что полиция согласовала это мероприятие, при условии, что оно пройдет мирно и по заранее обозначенному маршруту.

Наромним, что в Гонконге протестующие регулярно устраивают откровенные провокации, сделав символом протеста флаги Соединенных Штатов. Американский президент Дональд Трамп ранее подписал два закона, касающихся Гонконга, — «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной экипировки для сотрудников правоохранительных органов.