Сотня морпехов и два вертолета прибыли на охрану посольства США в Багдаде

Багдад, 31 декабря. Для охраны посольства Соединенных Штатов Америки в Багдад прибыли сто морских пехотинцев и два вертолета «Апаччи». Дополнительную охрану на фоне массовых протестов запросил Госдепартамент, ранее согласовав данный вопрос с иракскими силами безопасности.

Об усилении охраны посольства заявило издание Military Times со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США Майка Лохорна, сообщает ТАСС. Известно, что вертолеты прибыли с авиабазы «Эт-Таджи», однако откуда были переброшены морпехи не уточняется.

О дополнительных силах для охраны посольства США от митингующих ранее сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Также он призвал власти Ирака обеспечить безопасность американских дипломатов. Ранее сообщалось, что митингующие в столице Ирака подожгли забор диппредставительства США. Жители Багдада протестуют против авианалетов американских ВВС на объекты «Хезболлы», в ходе которых погибло несколько мирных жителей.

Ранее журналист Бабак Тагвей в своем Twitter выложил видео из посольства США в Багдаде, которое штурмуют демонстранты, пишет Газета.ru.