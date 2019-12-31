Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 31 декабря. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, обстреляли за последние сутки ряд населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Телль-Алуш, Биньямин провинции Алеппо; Сафсафа, Мукатталь, Нахшебба, Акч-Баэр, Сараф провинции Латакия; Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Зайтуна, Суккория, Хан-Шейхун, Эль-Васита, Барагити, Барса, Балька провинции Идлиб», — сообщил он.

Боренков отметил, что за истекшие сутки специалисты ЦПВС зафиксировали 24 обстрела.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, правительственные силы САР продолжают успешное наступление на юго-востоке Идлиба. Согласно сообщениям в соцсетях, в результате последних столкновений «Джебхат ан-Нусра»1 утратила контроль над населенным пунктом Хирбет Мааррата. При этом боевики приступили к подготовке новых провокаций: сообщалось, что террористы перебрасывают контейнеры с ядовитым хлором на юг провинции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР в настоящее время продолжаются зачистки от боевиков. Дамаск работает над политическим урегулированием, восстановлением республики и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.