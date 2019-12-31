Жители сирийского города Ат-Табка получили 1,94 тонны продуктов из рук российских военных

Дамаск, 31 декабря. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в городе Ат-Табка в провинции Ракка. Об этом сообщил руководитель ЦПВС в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

В ходе акции нуждающимся жителям Сирии было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны. Всего с начала процесса урегулирования ситуации в САР проведено 2 310 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 886,31 тонны.

В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасака специалистами Минобороны оказана медицинская помощь 232 сирийским гражданам. Всего за это время медпомощь была оказана 115 тысячам жителям Сирии.

При помощи России в САР продолжается восстановление инфраструктуры, создаются условия для возвращения беженцев. По состоянию на 30 декабря восстановлено 937 образовательных и 227 медицинских учреждений, более 32 тысяч жилых домов и больше тысячи километров автодорог.

Напомним, в настоящий момент в Сирийской Арабской Республике идет работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Кроме того, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов.