Дамаск, 31 декабря. Россия продолжает реализовывать положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был подписан президентами России и Турции 22 октября 2019 года. В частности, российская военная полиция продолжает патрулировать регион на севере Сирии, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия – электростанция Мабрук, Айн-Исса – Джиср-Шеннина – Айфан – Бир-Эт-Тувели – Азаман – Бир-Хасан – Бир-Реджла – Мутор – Айфан – Джиср-Шеннина – Камышлы, Камышлы – Сихур – Авгур – Тахтатани – Мансур – Телль-Саид-Али – Телль-Шарки – Тель-Нурек – Асло – Эт-Талъя – Кави – Тель-Сара – Курдис – Курма – Гир-Беджиник – Сель-Сагет-Элькибли – Асло – Сихур – Камышлы в провинции Хасака, Кобани – Руби – Хурус – Серрин-Эш-Шималия – Магартейн – Сахаридж – Марвах – Хейяли-Гуюк – Гурек-Мула – Арсланкей – Алтун-Виран – Карамазраа – Кабани, Аджами – Бозгекли, Аджами – Манбидж в провинции Алеппо», — сообщил он.

Кроме того, ВСК России провели воздушное патрулирование в данном регионе.

Бандформирования курдов в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Помощь им оказывают США, которые ежемесячно в обход собственных же антисирийских санкций получают свыше 30 миллионов долларов дохода от кражи ресурса.

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских радикалов на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.