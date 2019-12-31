«Нафтогаз» не ведет переговоры с «Газпромом» о прямых поставках газа

Киев, 31 декабря. «Нафтогаз» может начать переговоры о прямых закупках газа у «Газпрома» только после завершения дискуссии в украинском правительстве и обществе. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«По этому поводу идет интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства. После ее окончания к этому разговору мы можем вернуться», — пояснил он.

Коболев также добавил, что в настоящее время «Нафтогаз» не ведет с «Газпромом» переговоры о прямых поставах газа. Кроме того, глава «Нафтогаза» сообщил, что объем транзита российского газа в 2020 году через территорию Украины может составить порядка 75 миллиардов кубометров. По его словам, компания «Нафтогаз» уже подала заявки на бронирование мощностей для транзита российского газа в 2020 году.

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. 20 декабря представители «Газпрома» и «Нафтогаза» подписали протокол договоренностей о транзите российского газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа. Срок действия нового контракта составит пять лет. При этом с 2021 по 2024 год объем транзита российского газа через территорию Украины будет составлять 40 миллиардов кубометров в год.