Бывший муж Собчак рассказал, как встретил 2019 год в одиночестве

Москва, 31 декабря. Российский актер театра и кино Максим Виторган рассказал о печальных событиях прошлого Нового года.

По словам бывшего мужа Ксении Собчак, прошлую новогоднюю ночь он встретил в гордом одиночестве. Виторган отказался от празднования Нового года, отдав предпочтение сну. При этом события, происходящие в 2019 году, подарили массу положительных эмоций и воспоминаний.

«Прошлый Новый год я встретил во сне, один дома. То есть, Нового года у меня вроде и не было. А сам год был», — написал артист в своем Instagram.

Актер также добавил к своему посту фотографию, на которой он запечатлен со своей возлюбленной Нино Нинидзе.

«Теперь уверенно могу утверждать, что «как встретишь, так и проведешь» — полная фигня», — добавил Виторган.

Напомним, в марте 2019 года телеведущая Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление о своем разводе. Бывшие супруги признались, что уже давно живут раздельно. При этом у каждого из них «своя жизнь».

Собчак вышла замуж за Богомолова, а у Виторгана появилась новая возлюбленная — Нино Нинидзе. Дочь народной артистки Грузии Ии Нинидзе так же, как и мать, снимается в кино и пробует себя на сцене в качестве певицы.

В октябре Виторган показал у себя в Instagram, как дружно поют его девушка и дочь Полина. Фанаты тут же обрадовались, что они нашли общий язык, и даже сравнили Нинидзе с принцессой Дианой.