Движение на трассе М-5 в Оренбургской области временно перекрыто из-за плохой погоды

Оренбург, 31 декабря. На трассе М-5 в Оренбургской области временно перекрыто движение из-за сильной метели. Об этом водителей предупреждает МЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий (речь идет о сильной метели и плохой видимости на трассе. — Прим. ФАН) на основании приказа министерства транспорта Оренбургской области с 21.30 местного времени 31 декабря прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автодороги федерального значения М-5 км 170 (Краснощеково. — Прим. ФАН) – км 260 (Гай. — Прим. ФАН), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177-184 км», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на данный участок трассы выдвинулись сотрудники МЧС, полиции и дорожной службы.

Главное управление МЧС по региону также обратилось к водителям с призывом в праздники внимательно отнестись к предупреждениям о плохой погоде и соблюдать меры безопасности.