Заместитель представителя ООН ответил на письмо Симоньян по ситуации со Sputnik Estonia

Нью-Йорк, 31 декабря. В Организации объединенных наций (ООН) ответили на письмо главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, в котором она обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу касательно ситуации вокруг информационного агентства Sputnik Estonia.

В письме Симоньян, в частности, просила лично обратить внимание на дискриминационные меры, которые были приняты в отношении журналистов и дать оценку «беспрецедентному случаю нарушения свободы слова». Также она призвала главу ООН потребовать от правительства Эстонии ответов о соблюдении норм международной организации, об уважении которых оно заявляет.

«Мы получили письмо. Сейчас мы переправляем его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для каких-либо последующих действий», – прокомментировал РИА Новости заместитель официального представителя Фархан Хак.

Напомним, ситуация вокруг Sputnik Estonia обострилась после того, как эстонские власти начали угрожать возбуждением уголовных дел против сотрудников агентства. В Таллине заявили, что делопроизводство будет открыто, если журналисты до 1 января 2020 года не прекратят работать на СМИ. В пресс-службе Sputnik рассказали, что сотрудников агентства неоднократно вызывали в силовые структуры для «профилактических» бесед, в ходе которых убеждали уйти с места работы. Эти действия в Эстонии обосновали санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

МИД России назвал угрозы Эстонии журналистам неприемлемыми и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла действия эстонских властей в отношении журналистов травлей.

Позже член Совета России по внешней оборонной политике Александр Михайлов высказал мнение, что давление на Sputnik Estonia является ничем иным, как желанием правительства Эстонии угодить США.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула, что в этой ситуации «ветер дует» со стороны Великобритании, которая, по ее словам, оказывает сильное влияние на медийную сферу Эстонии, пишет Газета.ru.