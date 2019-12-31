Минюст РФ готовит отмену более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

Москва, 31 декабря. Минюст России выступил с предложением признать более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР устаревшими. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается, данный проект разработан по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Признать не действующими на территории РФ ‎с 1 февраля 2020 года акты РСФСР и СССР и их отдельные положения, а также документы, изданные органами центрального государственного управления РСФСР и СССР», — говорится в данном документе.

Согласно этому проекту, устаревшими будут признаны 1,97 тысячи документов СССР, а также около 440 актов РСФСР.

В министерстве отметили, что в данный проект не будут включены документы, имеющие историческое и культурное значение, акты, касающиеся социальных льгот и надбавок, а также некоторые другие документы. Речь пойдет только об отмене актов, которые имеют статус «действующие», но на практике не применяются. Ожидается, что принятие данного документа позволит упорядочить и систематизировать российское законодательство.