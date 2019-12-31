Роскосмос ведет переговоры по сотрудничеству с Турцией, Венгрией и Индонезией

31 декабря, Москва. Госкорпорация Роскосмос проводит переговоры с тремя зарубежными государствами, желающими отправить в космос своих космонавтов. Речь идет об астронавтах из Турции, Венгрии и Индонезии.

О возможной совместной работе по отправке космонавтов сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем интервью телеканалу Россия-24. Говоря о важнейших проблемах космической отрасли, технологических санкциях и будущем самых главных ракетных проектов России, Рогозин отметил интерес зарубежных стран к сотрудничеству с Роскосмосом.

«Мы начали переговоры с такими странами, как Турция, Индонезия, Венгрия, они хотят запустить своего космонавта, они хотят сотрудничать с Роскосмосом, — заявил глава госкорпорации.

Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что заслуги основателя Space X Илона Маска перед космической индустрией сильно переоценены. Он подчеркнул, что хорошо относится как к самому Маску, так и к основателю космической компании Blue Origin Джефри Безосу, однако не разделяет безмерного восторга их фанатов.