Захарова рассказала о самом сложном и радостном событии уходящего года

Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возвращение Марии Бутиной в Россию стало самым радостным моментом уходящего года.

«Вы знаете, это (возвращение Бутиной — Прим. ФАН) и самый сложный, и самый радостный момент. Это было все в одном. Это дорога длиною в полтора года. Это дорога со взлетами и падениями», — пояснила Захарова.

Напомним, в середине июля 2018 года сотрудники ФБР задержали в США россиянку Марию Бутину. Позднее минюст США обвинил Бутину в шпионаже и сговоре «с целью работы агентом иностранного правительства». Из-за угроз сесть в тюрьму на 15 лет, морального давления, а также нарушения прав и условий содержания Бутина была вынуждена пойти на сделку со следствием. Суд приговорил Бутину к 18 месяцам содержания под стражей. Бутина вернулась в Россию в конце октября 2019 года.