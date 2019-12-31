Патриарх Кирилл провел праздничный молебен

Москва, 31 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел новогодний молебен в Храме Христа Спасителя в Москве. Клирик молился о благословении на грядущий год.

«Вознося благодарение Господу за год минувший, испросим у него благословения на год предстоящий. Чтобы дал он нам сил душевных и телесных, укрепил здравие, исцелил от болезней», — сказал патриарх перед молитвой.

Он также особо отметил важность молебна для будущего России.

«Чтобы благословил отечество наше, народ наш, чтобы исторический путь России в этот предстоящий отрезок длиной в год был мирным, спокойным, благополучным», — отметил Кирилл.

Кроме того, он призвал всех верующих помолиться за благополучие Русской православной церкви.