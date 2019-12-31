Экс-глава Nissan сбежал из-под домашнего ареста в чехле для музыкальных инструментов

Токио, 31 декабря. Находившийся под домашним арестом в Японии экс-глава франко-японского концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон покинул дом в чехле для музыкальных инструментов. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.

По данным телеканала, под видом музыкантов в дом вошли наемники, которые вынесли Гона в чехле. Сотрудники службы безопасности не заподозрили нарушения.

Экс-глава концерна вылетел из Японии в Ливан на частном самолете из провинциального аэропорта. В настоящий момент выяснятся, как ему удалось преодолеть контроль, сообщают «Известия».

Ливанская служба безопасности сообщила, что Гон пересек ливанскую границу легально в международном аэропорту Бейрута. Япония и Ливан не имеют соглашения о выдаче преступников.

Nissan Motor весной текущего года подал заявление о возбуждении уголовного дела против экс-руководителя компании Карлоса Гона, обвинив его в нелегальном присвоении средств компании. Общая сумма сокрытых от декларирования доходов Гона за шестилетний период составляет 8 миллиардов иен (около 71 миллион долларов).