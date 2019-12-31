Шесть человек пострадали во время пожара в доме престарелых в Удмуртии

Ижевск, 31 декабря. Шесть человек пострадали из-за пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Глазов Удмуртской Республики. Инцидент произошел по вине постояльца-курильщика, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По информации ведомства, возгорание произошло около 17.00 по местному времени (15.00 мск).

«В результате пожара пострадали шесть человек, находящихся на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось по причине нарушения требований «режима проживания в интернате».

«По предварительной версии, пожар произошел в результате курения одного из пациентов в постели», — сообщили в Следственном управлении.

На данный момент правоохранители начали осмотр места происшествия, изымают документацию и опрашивают персонал учреждения. Принимается решение о необходимости судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.