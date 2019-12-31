США отправят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства от митингующих

Вашингтон, 31 декабря. США отправят дополнительные силы в Ирак для усиления охраны посольства в Багдаде. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы направляем дополнительные силы, чтобы поддержать наших сотрудников в посольстве», — говорится в его сообщении.

Также Эспер призвал власти Ирака обеспечить безопасность американских дипломатов.

Ранее сообщалось о том, что митингующие в столице Ирака подожгли забор диппредставительства США. Жители Багдада протестуют против авианалетов американских ВВС на объекты группировки «Хезболла», в ходе которых погибло несколько мирных жителей.

Сам посол и дипломатический персонал посольства уже покинули территорию Ирака.