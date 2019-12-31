В НАТО рассказали о планах по развитию отношений с Белоруссией

Брюссель, 31 декабря. Руководство НАТО планирует развивать отношения с Белоруссией на основе общих интересов с использованием открытых каналов диалога. Об этом заявили в пресс-службе НАТО, комментируя сообщения о подготовке Белоруссии и стран альянса к проведению совместных миротворческих учений.

«Белоруссия является партнером НАТО с 1995 года. Альянс намерен развивать наши отношения на базе общих интересов и открытых каналов для диалога», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что Минск готов расширять сотрудничество с НАТО. В ведомстве также добавили, что в настоящее время белорусская сторона обсуждает с НАТО возможность проведения совместных миротворческих учений.