Посольство США поприветствовало газовый контракт РФ и Украины

Киев, 31 декабря. Посольство США в Киеве поприветствовало подписание контракта на продолжение транзита газа между Россией и Украиной. Соответствующее сообщение размещено на сайте американской дипмиссии.

«Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 миллиарда долларов за Стокгольмским арбитражем», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 декабря Россия и Украина продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно. Как сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, дополнительные объемы российская сторона будет оплачивать по более высокому тарифу.

Во вторник, 31 декабря, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. В ходе телефонного разговора Зеленский и Путин подчеркнули значимость контракта по транзиту российского газа через Украину, рассчитанного на пять лет. Также стороны отметили конструктивный характер состоявшихся переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.