Экс-хоккеист Морозов заявил, что сборная РФ не могла не разгромить Германию на МЧМ



Москва, 31 декабря. Российские хоккеисты, разгромившие сегодня Германию в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира, просто были обязаны это сделать, ведь у команды такой сильный состав, заявил серебряный призер Олимпиады-1998 в составе национальной команды Алексей Морозов.

«Молодцы, что вышли, и должны были выходить с такой сборной. У нас же не было задачи только выйти из группы», — сказал Морозов РИА Новости.

Как сообщалось ранее, поединок группы в Остраве закончился со счетом 6:1​​​ в пользу россиян. Таким образом, сборная РФ одержала две победы в четырех матчах и вышла в плей-офф, имея в своем активе шесть очков. С кем российские хоккеисты сыграют в четвертьфинале, станет известно позднее.