Украинский аналитик Марунич назвал условия газового контракта с РФ провалом политики Киева

Киев, 31 декабря. Киев пошел на серьезные уступки ради заключения нового газового соглашения с Москвой, итоговые условия договора стали «полным провалом» для Украины, заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

В понедельник, 30 декабря, Россия и Украина продлили соглашение по транзиту российского газа в Европу на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через территорию Украины пройдут 65 миллиардов кубометров газа. Следующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Марунич отметил, что «Нафтогаз» пошел на серьезные уступки в вопросе заключения газового контракта. Эксперт напомнил, что неделю назад министр энергетики Украины Алексей Оржель обещал 15 млрд долларов за контракт на пять лет. Финальная сумма в 7 млрд долларов указывает на полный провал киевских переговорщиков, подчеркнул аналитик.

«Ключевая позиция Киева была в том, что чем меньше будет транзита, тем выше ставка. Но «Газпром» сказал: нет, вот вам действующая ставка $2,6, и вы по ней будете платить все пять лет. Это очевидный провал Киева», — заявил Марунич в интервью каналу NewsOne.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев рассчитывает, что в 2020 году транзит российского газа через территорию Украины достигнет 75 млрд кубометров. Кроме того, по словам главы «Нафтогаза», в правительстве Украины активно обсуждается вопрос возобновления импорта газа из России.