Посол РФ в США предложил американским коллегам объединять усилия в новом году

Вашингтон, 31 декабря. Российские и американские дипломаты должны вместе работать над нормализацией диалога Москвы и Вашингтона, считает посол России в США Анатолий Антонов.

С таким призывом к коллегам из Штатов он обратился в новогоднем поздравлении на странице посольства РФ в Facebook. В сообщении Антонов также выразил надежду, что новый 2020 год будет успешным, благополучным и счастливым и для россиян, и для американцев, а также «принесет в каждый дом, в каждую семью мир, согласие и гармонию».

«Давайте объединим усилия и будем вместе добиваться прогресса на пути нормализации российско-американских отношений, — отметил Антонов.

Дипломат выразил уверенность, что решение этой важной задачи отвечает и интересам и России, и США, а также укрепит стабильность и безопасность во всем мире.