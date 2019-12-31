Объявленная персоной нон грата посол Мексики покинула Боливию

Ла-Пас, 31 декабря. Посол Мексики в Боливии Тереза Меркадо, объявленная персоной нон грата, покинула южноамериканскую страну.

Сообщается, что дипломат вылетела в Мехико рано утром.

«Посол уехала, в аэропорт ее сопровождали автомобили посольства, инцидентов не было», — заявил руководитель полиции Боливии Антонио Монтеро.

Ранее посол Мексики, поверенная в делах Испании в Ла-Пасе и еще ряд дипломатов были объявлены персонами нон грата из-за «нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии». Об этом 30 декабря сообщила и.о. президента южноамериканской страны Жанин Аньес.

В пятницу, 27 декабря, полиция Ла-Паса не пустила в посольство Мексики людей, сопровождавших поверенную в делах Испании. По данным правоохранителей, они скрывали свои лица. Власти Боливии считают это злоупотреблением дипломатическим иммунитетом и нарушением международных соглашений.

Отношения между Мексикой и временными властями Боливии обострились в последнее время. Боливийские полицейские оцепили мексиканское диппредставительство в Ла-Пасе, где укрылись несколько бывших министров страны. Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил о намерении обжаловать действия боливийских силовиков в международных инстанциях. Тем временем новые власти Боливии обвинили экс-министров в терроризме и выдали ордер на их арест.