Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии

Магас, 31 декабря. Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии.

В Магасе на пост ДПС вечером 31 декабря напали неизвестные. По предварительным данным, один полицейский получил смертельные травмы. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

«Трое сотрудников ГАИ находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, двое нападавших также в реанимации, один из них в тяжелом состоянии и второй в средней тяжести», — сообщил ТАСС сотрудник МВД.

Все нападавшие нейтрализованы, проинформировали в ведомстве. В настоящее время место инцидента оцеплено, работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют все обстоятельства случившегося.