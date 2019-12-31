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Турецкие гостиницы обложат туристов новым налогом

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Турецкие гостиницы обложат туристов новым налогомАнкара, 31 декабря. Туристы будут вынуждены платить новый налог в гостиницах Турции.

По данным портала Turizm Guncel, с 2020 года вступят в силу поправки в закон о туризме, которые были разработаны Министерством финансов Турции. Налог будут платить клиенты отелей, мотелей, апартаментов, кемпингов и гостевых домов. Налоговая ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных клиенту. Через год ставка налога удвоится.

Налогом не будут облагаться услуги, предоставляемые государственными гостевыми домами. Кроме того, от уплаты налога будут освобождены студенты в общежитиях и кемпингах.

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